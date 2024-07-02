الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تعليق تامر حسني على مفاجأته للعروس التونسية

تامر حسني مع العروس
تامر حسني مع العروس التونسية، فيتو
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علق الفنان تامر حسني، على انتشار فيديو مفاجأته للعروس التونسية، خلال الساعات الماضية، والذي أثار الجدل، بعدما خرج لها تامر من خلف المرآة في أثناء تجهيزها لـ حفل زفافها.

وشارك تامر حسني، صورة برفقة العروس التونسية وعريسها الألماني، عبر إستوري حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وكتب معلقا: "جيت من مصر علشان أكون جزء من يوم مريم المميز، عريسها الألماني حب يفاجئها لأنها بتحب أغانيا ومتربية عليها.. مبروك".

 

وكان مقطع فيديو مفاجأة تامر حسني، لـ العروس التونسية، قد  أثارالجدل بعدما أظهر الفيديو دخول تامر إلى الغرفة التي تتواجد بها العروس ووقف خلف المرآة، وعندما جاءت العروس لتضع اللمسات الأخيرة على فستان زفافها، فوجئت بوجود تامر حسني، وعلى الفور سارعت لاحتضانه.

 

حفل تامر حسني في السعودية

على الجانب الآخر، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل جماهيري يوم 8 أغسطس المقبل على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضيات الإلكترونية في الرياض.

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