مسلسل مفترق طرق الحلقة 20، إياد نصار يعترف بحبه لهند صبري

شهدت مسلسل مفترق طرق الحلقة 20 مفاجأة باعتراف يحيى بحبه لأميرة التي ظلت مندهشة ولم تقل شيئا، حيث فاجأها يحيى الذي حكى لها أنه أحبها منذ الجامعة، ورأت الدبلة التي كان يحرص على الظهور بها آنذاك كانت تحمل اسمها.

وخلال الحلقة تتفاجأ أميرة وهي في المحكمة بظهور شاهد جديد في قضية نجاتي، ولكن الأخير يحاول بث روح الطمأنينة بداخلها، ويطلب منها “جس نبض” دارين ويحيى في أمر الشراكة معهما في المكتب، وتتفاجأ أميرة أيضا أن دارين ويحيى يريدان منها أيضا معرفة مدى استعداد نجاتي للشراكة.

وتقرر أميرة خلال الحلقة انفصال عمر عنها في الغرف ويعترض الأبناء على القرار ولكنها تحتوي الموقف مع حرصها على التلميح بإحتمالية انفصالها عن عمر، وتفتح زينة قلبها لوالدها بينما تحاول والدة عمر إقناع أميرة بالتفكير في علاقتها بعمر ولكن أميرة تفاجئنا بأنها ستطلب الطلاق قريبا.

وتقرر هنا مقابلة فادي ومنح علاقتهما فرصة جديدة، بينما يكتشف زياد جزء من حقيقة منة، أما ولاء فتشعر بالغيرة على رامز من علاقته بنهى.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 19

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 19 حول أميرة التي يتم ترشيحها لقضية جديدة وهي قضية المحامي نجاتي الذي كانت تعمل معه في بداية حياتها المهنية برفقة يحيى، ويعترف لها نجاتي أنه في قضية متهم فيها بالتعدي على موظف أثناء عمله والقيادة تحت تأثير الخمر.

وخلال الحلقة تحاول منة التأثير على هنا في موضوع نادر ولكن الأخيرة لا تتجاوب معها، فتنصح منة نادر بأن يحاول التقرب من هنا، ولكن هنا ترفضه رفضًا قاطعًا، وبينما كان زياد موجودًا في “لوكيشن” التصوير برفقة منة فإنه يجد الممثلة الشابة التي كانت في دور منة قبلها وتخبره أنها تشك أن منة السبب في إقصائها من الدور بعد تهديدها وابتزازها بصور من حساب مجهول.

وخلال الحلقة أيضًا يحاول عمر التقرب من أميرة دون جدوى، كما تحرص هي على النوم بعيدًا عنه، بينما يحاول يحيى التعرف على طبيعة حياة أميرة وعمر بصورة غير مباشرة.

أيام عرض مسلسل مفترق طرق

مسلسل مفترق طرق مكون من ٤٥ حلقة يتم عرض ٤ حلقات منه في الأسبوع وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١٢ بتوقيت مصر والسعودية.