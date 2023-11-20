محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، وذلك ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

معرض محمد حاكم.. فيلسوف الضحك

ويضم المعرض أعمال الفنان محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز، وتُظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. ويعقد المعرض في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023.

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ويأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.