الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

محمد حاكم فيلسوف
محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري، فيتو

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "محمد حاكم.. فيلسوف الضحك"، وذلك ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

 

معرض محمد حاكم.. فيلسوف الضحك 

 ويضم المعرض أعمال الفنان محمد حاكم.. فيلسوف الكاريكاتير والضحك، بأسلوبه الفريد والمميز، وتُظهر الرسومات قدرته الفائقة على الابتكار وتصوير الشخصيات والأحداث باستخدام الخطوط البسيطة والألوان القوية لنقل الرسائل. ويعقد المعرض في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023.

Advertisements


 ويأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.

القاهرة مؤرخة، ندوة للدكتور نزار الصياد في بيت السناري 14 نوفمبر

احتفالية صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر في بيت السناري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيت السناري مكتبه الإسكندرية حى السيدة زينب بيت السنارى الأثري الفنان محمد حاكم الجمعية المصرية للكاريكاتير

مواد متعلقة

القاهرة مؤرخة، ندوة للدكتور نزار الصياد في بيت السناري 14 نوفمبر

مناقشة رواية زمردة لـ أميرة عز الدين في بيت السناري

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

وزير الصحة: استقبال 28 طفلا من المبتسرين عبر معبر رفح للعلاج في مصر (صور)

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية