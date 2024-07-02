تعرف على السيرة الذاتية للدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الجديد

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز عن اسم وزير الثقافة المرتقب في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة 2024، وأشار المصدر إلى اختيار الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، وزيرًا للثقافة.

من هو أحمد هنو وزير الثقافة ؟

الدكتور أحمد فؤاد هنو حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997.

ودكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

من مواليد شهر ديسمبر 1968.

اضطلع الدكتور أحمد فؤاد هنو بوظائف ومهن منها:

- معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقًا.

- نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

أعماله والمعارض التي شارك بها

- صالون الشباب الثانى 1990.

- معرض ( فن الجرافيك المصرى المعاصر ) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015.

- معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018.

شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات

- حصل على منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى.

- عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات.

- مدرج اسمه في موسوعة صالون الشباب الجزء الاول اعداد الدكتور/صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية

- شارك في ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس ( صالون الشباب الثانى والعشرون ) أكتوبر 2011.

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