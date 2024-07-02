أخبار مصر اليوم: الراحلون والباقون في تشكيل الحكومة الجديدة 2024.. أستاذ موارد مائية يكشف خطة إثيوبيا للتخزين الخامس بسد النهضة

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

كشفت مصادر مطلعة عن تعيين محمد جبران وزيرا للقوى العاملة وأحمد هنو وزيرا للثقافة.

تؤدي الحكومة الجديدة 2024، حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر الرئاسة، ويتوقع أن يتولى الطيار سامح الحفني رئاسة وزارة الطيران المدني خلفا للفريق محمد عباس حلمي.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت مستشفى كليوباترا بالقاهرة على اعتماد جهار GAHAR، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، كما نجحت أربعة مستشفيات جديدة بمحافظات الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات، وهي:

أكدت مصادر حكومية خلال الساعات الماضية أن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف سوف يتولى منصب وزير الأوقاف في التشكيل الحكومي الجديد 2024.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة، وجامعة ساساري الإيطالية، وذلك في إطار بدء أعمال المرحلة الثالثة للمشروع المصري الإيطالي لدعم وتدريب فرق التمريض لرفع جودة الرعاية الصحية في مصر.

محمد جبران المرشح لمنصب وزير العمل الجديد شغل العديد من المناصب القيادية العمالية خلال السنوات الماضية.

الدكتورة مايا مرسي المرشحة لتولي مهام وزيرة التضامن الاجتماعي تولت مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب من أبرز المرشحين لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى في الحكومة الجديدة

حالة الطقس، كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة استمرار الموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.

أعلنت أكاديمية مصر للطيران عن فتح باب التسجيل لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد لموسم 2024 وذلك لبعض التخصصات المتاحة فقط.

التشكيل الحكومي الجديد، يؤدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس غدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزير للتنمية المحلية.

نجا عدد كبير من الوزراء من مقصلة التغيير الوزاري الكبير ومنهم: اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي - الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة - الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة – الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء حيث كان يشغل وزارة قطاع الأعمال – المهندس هاني سويلم وزيرا للري –الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة – الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي – الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

أكد مصدر حكومي أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إجمالي التخزين في سد النهضة بلغ على مدار السنوات الأربع الماضية 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضي بعد تصريف حوالى 6 مليار م3 وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 م.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".

شهدت الساعات الأخيرة قبل الكشف عن إعلان تشكيل الحكومة الجديد مفاجآت كبرى على رأسها خروج الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشكل مفاجئ من التشكيل الحكومي الجديد 2024.

أكد مصدر حكومى أنه تمت الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

مع أنباء رحيل الدكتور رضا حجازي تردد بقوة اسم الدكتور محمد عبد اللطيف ليتولى حقيبة التربية والتعليم خلفًا للدكتور رضا حجازي، ليصبح بذلك أول شخصية من كوادر المدارس الخاصة يتم ترشيحها لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التشكيل الوزاري الجديد، أكد مصدر حكومي أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

كشفت مصادر مطلعة أن عدنان فنجري وزيرا للعدل وسامح الحفني للطيران.

كشفت مصادر مطلعة عن تعيين عدد من الشخصيات كنواب لرئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة الجديدة.

كشفت مصادر عن أن الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد 2024 هم كالتالي: