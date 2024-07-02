بالأسماء، حركة المحافظين 2024
كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.
وجاءت أبرز الأسماء الجديدة:
جاكلين عازر محافظة للبحيرة
محب حبشي لبورسعيد
أشرف الجندي محافظا للإسكندرية
عادل سعيد محافظًا للجيزة
عماد الكدواني محافظًا للمنيا
هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط
طارق مرزوق محافظًا للدقهلية
علاء عبد المعطي لكفر الشيخ
عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج
أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية
خالد شوقي محافظًا لأسوان
حازم الأشموني محافظًا للشرقية
أيمن عطية محافظ القليوبية
أيمن الشهابي محافظ دمياط
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