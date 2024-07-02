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الحكومة الجديدة 2024، السيرة الذاتية لـ محمد جبران المرشح وزيرا للعمل

محمد جبران المرشح
محمد جبران المرشح لمنصب وزير العمل،فيتو

محمد جبران المرشح لمنصب  وزير العمل الجديد شغل العديد من المناصب القيادية العمالية خلال السنوات الماضية. 

وكان جبران نشطًا في مجالات الدفاع عن حقوق العمال والتنمية المهنية، وعمل على تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل والحكومة لتحقيق تحسينات مستدامة في قطاع العمل.

المناصب القيادية 

شغل العديد من المناصب والنشاطات النقابية قبل توليه منصب وزير القوى العاملة في مصر، حيث يتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل والعمال.

عمل  رئيسا للاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، وقاد جهود الدفاع عن حقوق العمال في مختلف القطاعات.

وعمل على تعزيز التواصل بين النقابات والجهات الحكومية وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية المتعلقة بالعمل والعمال.

عمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وشغل هذا المنصب لفترة طويلة وحقق العديد من الإنجازات في تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاع البترول.

لعب دورًا هامًا في التفاوض على حقوق العمال وتحسين أجورهم وظروف عملهم.

الأنشطة النقابية والمهنية


شارك في العديد من الفعاليات النقابية الوطنية والدولية.

عمل على تطوير السياسات والبرامج التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال.قاد مبادرات لرفع الوعي بحقوق العمال وتوفير التدريب المهني لتحسين كفاءاتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل.

السيرة الذاتية 

وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة، حيث تم تعيينه في شركة أمل للبترول 23 /4 / 1992 وتدرج في الوظائف وصولا لمدير عام مساعد للخدمات الإدارية.

وانتخب عضوا باللجنة النقابية لشركة أنل للبترول 1994 وتدرج داخل الهرم التنظيمي من أمين شباب اللجنة إلى أمين عام اللجنة إلى رئيس اللجنة النقابية وتولى أمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة أربعة أعوام، ثم رئيس النقابة العامة للبترول 18 / 6 / 2018.

وشغل منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.


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