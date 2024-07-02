الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعرف على اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة

عبد المجيد صقر، فيتو
عبد المجيد صقر، فيتو
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التشكيل الحكومي الجديد، يؤدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس غدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزير للتنمية المحلية.

الحكومة الجديدة 2024، الوزراء والمحافظون يؤدون اليمين أمام السيسي غدا.. تغيير 20 وزيرا و17 محافظا.. تخفيف العبء عن المواطنين تتصدر برامج العمل وتكليفات الرئيس

الوزراء الراحلون عن الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

التشكيل الوزارى الجديد 2024

عمل صقر محافظا للسويس منذ سبتمبر 2018 أى أكثر من خمس أعوام فى المحليات ولعل ذلك سبب ترشيحه لحقيبة التنمية المحلية.

 

الحكومة الجديدة فى مصر

اللواء عبد المجيد صقر ابن المؤسسة العسكرية حيث عمل نائبا لوزير الدفاع فى 2015 وشغل منصب رئيس إدارة الشرطة العسكرية، وحصل على بكالوريوس فى العلوم العسكرية من الكلية الحربية وأيضا ماجستير فى العلوم العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية


وحصل على العديد من الميداليات والأنواط، منهم نوط الواجب العسكرى من الدرجة الأولى

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