بالأسماء، الوزراء الراحلون عن الحكومة الجديدة 2024

كشفت مصادر عن أن الوزراء الراحلين في التعديل الوزاري الجديد 2024 هم كالتالي:

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

الدكتور على مصيلحي وزير التموين

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

الدكتور محمد معيط وزير المالية

المستشار عمرو مروان وزير العدل

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

المهندس طارق الملا وزير البترول

السيد القصير وزير الزراعة

السفير سامح شكري وزير الخارجية

الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

السفير سها جندي وزير الهجرة



وأكد مصدر حكومى أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

كما أكد المصدر أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل ويشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع المصدر أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

