الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

لأول مرة ترشيح أحد كوادر المدارس الخاصة وزيرًا للتربية والتعليم

د. محمد عبداللطيف
د. محمد عبداللطيف

مع أنباء رحيل الدكتور رضا حجازي تردد بقوة اسم الدكتور محمد عبد اللطيف ليتولى حقيبة التربية والتعليم خلفًا للدكتور رضا حجازي، ليصبح بذلك أول شخصية من كوادر المدارس الخاصة يتم ترشيحها لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

والدكتور محمد عبد اللطيف يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس الدكتورة نيرمين إسماعيل والدته، وهي من المدارس الخاصة ذات السمعة الطيبة في مجال التعليم الخاص.

الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراة في مجال تكنولوجيا التعليم. وفي فيديو سابق له كشف عن أنه أثناء دراسته في الخارج قرر العمل بجانب دراسته لتحمل المسئولية والإنفاق على نفسه. وكان أول عمل قام به في عمر الـ ١٣ عامًا حيث عمل وقتها بائعا للصحف ثم عمل في أحد المطاعم.

ويضيف أنه بعد عودته إلى مصر والتحاقه بالجامعة استمر في العمل مع الدراسة. وما زال ينتقل من عمل إلى آخر حتى تولى منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس الدكتورة نيرمين إسماعيل.

والدكتور محمد عبداللطيف هو حفيد المشير أحمد إسماعيل، ونجل الدكتورة نيرمين إسماعيل إحدى أبرز الشخصيات في مجال التعليم الخاص بمصر والوطن العربي.

وأسس الدكتور محمد عبداللطيف إحدى الجهات المانحة للدبلومة الأمريكية وهي جهة advanced. كذلك له مشروع رائد في مجال تكنولوجيا التعليم من خلال منصة مجانية لطلاب المدارس تقدم شروحا ومراجعات للمناهج الدراسية.

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