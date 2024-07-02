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هل تستمر الموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة؟ الأرصاد الجوية ترد (فيديو)

حالة الطقس وارتفاع
حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة استمرار الموجة شديدة الحرارة الأيام المقبلة.

طقس شديد الحرارة يضرب البلاد

وقالت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الطقس شديدة الحرارة لا يزال يؤثر على كافة أنحاء البلاد بداية من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء باستثناء السواحل الشمالية.

ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية 

وأضافت: درجات الحرارة الفترة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين إلى 3 درجات مئوية، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار والليل وهذا ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.

حالة الطقس، فيتو

ارتفاع كبير في نسب الرطوبة 

ولفتت إلى أنه بالرغم من تسجيل السواحل الشمالية درجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية إلا أن نسبة الرطوبة عليها تسجل أكثر من 90%.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 3 - 7 -2024

حالة الطقس، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة (فيديو)

استمرار الأجواء شديدة الحرارة 

وأكدت: نحن مستمرون في الأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 الي 38 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة على جنوب الصعيد، و33 درجة على السواحل الشمالية.

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الموجة شديدة الحرارة حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية ارتفاع الرطوبة

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