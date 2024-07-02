أستاذ موارد مائية يكشف خطة إثيوبيا للتخزين الخامس في سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن إجمالي التخزين في سد النهضة بلغ على مدار السنوات الأربع الماضية 41 مليار م3، ثم فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لمدة ثلاثة أشهر قبل غلقهما نهاية يناير الماضي بعد تصريف حوالى 6 مليار م3 وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 م.

شراقي يكشف خطة إثيوبيا للتخزين الخامس في سد النهضة

وأضاف شراقي أن كمية المياه فى البحيرة ظلت ثابتة عند 35 مليار م3 خلال الشهور القليلة الماضية نظرا لتساوي كمية المياه التى تأتى عن سد النهضة من بحيرة تانا مع الكمية التي تخرج منه بعد تشغيل التوربينين، مشيرا إلى أن بدأت الأمطار فى الزيادة نهاية يونيو، وأصبح الوارد أكبر من الخارج، وبدأ تعويض الـ6 مليارات السابقة حيث ارتفع منسوب البحيرة حوالى 2 م بإضافة حوالى مليار م3 واحد خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع: مع زيادة الأمطار التدريجى سوف تستعيد البحيرة باقى الستة مليارات يوم 20 يوليو الجاري عند متوسط إيراد يومى حوالى 250 مليون م3/يوم، بعدها يبدأ التخزين الخامس، التخزينات السابقة أيضا كانت تبدأ بعد تعويض الكميات التى يتم صرفها من خلال بوابتى التصريف، التخزين الأول بدأ أول يوليو 2020 بدون تعويض لعدم وجود تخزين سابق، والثانى 4 يوليو 2021، والثالث 11 يوليو 2022، والرابع 14 يوليو 2023، والخامس طبقا لمعدلات الأمطار الحالية متوقع 20 يوليو الجارى.

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