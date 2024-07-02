الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

الحكومة الجديدة 2024، من هو سامح الحفني المرشح لوزارة الطيران؟

وزير الطيران سامح
وزير الطيران سامح الحفني، فيتو
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تؤدي الحكومة الجديدة 2024، حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية بقصر الرئاسة، ويتوقع أن يتولى الطيار سامح الحفني رئاسة وزارة الطيران المدني خلفا للفريق محمد عباس حلمي.

الطيار سامح الحفنى هو قائد طراز إيرباص 330/340، وشغل مناصب عديدة منها رئاسة سلطة الطيران المدني، ورئاسة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة من مارس 2014 حتى أغسطس 2015.


الطيار سامح الحفنى يتمتع بكفاءة وخبرة وسبق له أن تقلد ثلاثة مناصب هامة كرئيس للشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس لاكاديمية علوم الطيران ورئاسة سلطة الطيران المدنى، كما اختارته المنظمة  العالمية للطيران المدنى الايكاو  مندوبا لمصر وعضوا بمجلس إدارة المنظمة العالمية.

 

و حققت شركة مصر للطيران نجاحات كبيرة في عهده، حيث حققت الشركة عام ٢٠١٤-٢٠١٥ فائض أرباح 247 مليون مقارنة بـ22 مليونا في 2013-2014، كما نجح في تقليص الخسائر في العام المالي 2014-2015 إلى نحو 560 مليونا مقارنة بـ2،9 مليار عن عام 2013-2014.


تولى رئاسة الشركة الوطنية مصر للطيران في مارس 2014، ونجح في السنة التالية في تخفيض خسائر الشركة والتي قدرت بـ 2 مليار وثماني مائة مليون جنيه، إلى 75 مليون جنيه أي بنسبة 82% في عام 2014/2015، وتمكنت الشركة من تحقيق أرباح بنهاية العام 2015/2016 تصل إلى 400 مليون جنيه.


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