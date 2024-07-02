الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

بالأسماء، الوزراء الجدد بتشكيل الحكومة 2024

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الشكيل الوزاري الجديد، أكد مصدر حكومي أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

وأكد المصدر أن حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التى سيتم تغييرها.

 

التشكيل الحكومي الجديد في حكومة مصطفي مدبولي 

  • اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية
  • الدكتورة مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي
  • الدكتور أحمد كجوك وزير للمالية
  • الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
  • المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل
  • حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار
  • الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
  • الدكتور شريف فاروق وزيرا للتموين
  • محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم
  • كريم بدوي وزيرا للبترول
  • الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة
  • عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية
  • الدكتور عمرو طلعت وزير للاتصالات
  • الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة
  • الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء
  • الدكتور شريف الشربيني وزيرا للإسكان
  • المهندس هاني سويلم وزيرا للري
  • السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة
  • الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة
  • الدكتور أيمن عاشور التعليم العالي
  • المستشار محمود فوزي وزير للشئون النيابية والقانونية
  • الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

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