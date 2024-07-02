الأربعاء 03 يوليو 2024
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لطلاب الجامعات، شروط الالتحاق ببرامج التدريب بمصر للطيران

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو
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أعلنت أكاديمية مصر للطيران عن فتح باب التسجيل لتدريب طلبة الجامعات والمعاهد لموسم 2024 وذلك لبعض التخصصات المتاحة فقط.

محتويات برامج التدريب لطلبة الجامعات

 تشمل البرامج المتاحة تدريب نظري لمدة 3 أسابيع (يوم واحد أسبوعيا - بواقع 15 ساعة تدريب) ويتبعها تدريب عملي مكثف لمدة أسبوع كامل بواقع 30 ساعة تدريب.

يحصل المتدرب بعدها على شهادة تدريب من أكاديمية مصر للطيران للتدريب شاملة التدريب النظري والعملي (مدة شهر - 45 ساعة تدريب).

 التدريبات متاحة فقط لعدد من التخصصات التي تتوافق مع طبيعة العمل داخل قطاعات شركة مصر للطيران وبما يحقق أعلى جودة في العملية التدريبية.


التسجيل متاح حاليا للتخصصات التالية


● أقسام اللوجستيات - التدريب في الشحن الجوي
● أقسام جودة الغذاء (طب بيطري وزراعة) - التدريب في الخدمات الجوية
● قسم مطبخ لطلبة السياحة والفنادق - التدريب في الخدمات الجوية
● قسم فندقة لطلبة السياحة والفنادق - التدريب في الخدمات الجوية
لن يتم الالتفات لأي طلبات تدريب خارج هذه التخصصات


المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني


● صورة شخصية
● صورة البطاقة الشخصية وجه
● صورة البطاقة الشخصية ظهر
و يتم تحميلها بعد اتمام عملية التسجيل


المستندات المطلوبة للتدريب العملي للطلبة


يجب الاستعداد بهذه المستندات لتقديمها عند الطلب للحصول على التدريب العملي
● شهادة قيد من الكلية أو المعهد
● عدد (4) صورة شخصية - مطبوع عليها الاسم بالكمبيوتر
● عدد (4) صورة بطاقة شخصية سارية
● عدد (2) صورة كارنيه الكلية أو المعهد
● عدد (2) صورة (ID) للوالد أو الوالدة وشهادة ميلاد الطالب لأبناء العاملين
● نموذج بطاقة التعارف للإجراءات الأمنية مكتوب بخط اليد

 

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