الإثنين 01 يوليو 2024
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حوادث

ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية فى أسوان والفيوم والمنيا

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
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 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

 

هاربون من تنفيذ أحكام قضائية

 تم ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم سبق اتهامه في 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، بإجمالي مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.

 

هاربين من  أحكام

كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

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وضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية سلاح ومخدرات، وسبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

كما ضبط عامل مقيم بمحافظة المنيا سبق اتهامه في 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة في 9 قضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.

 

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الأجهزة الأمنية هاربين من تنفيذ أحكام قضائية هاربين من احكام محافظة المنيا محافظة أسوان وزارة الداخلية

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