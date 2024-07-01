ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية فى أسوان والفيوم والمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
هاربون من تنفيذ أحكام قضائية
تم ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم سبق اتهامه في 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، بإجمالي مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.
هاربين من أحكام
كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.
وضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية سلاح ومخدرات، وسبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.
كما ضبط عامل مقيم بمحافظة المنيا سبق اتهامه في 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة في 9 قضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.
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