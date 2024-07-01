ضبط 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ربة منزل وشخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

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