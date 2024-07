HBO تحذر الجمهور من مشاهدة الحلقة الثالثة لـ House of the Dragon

House Of The Dragon ، كشفت شبكة قنوات HBO، عن تفاصيل الحلقة الثالثة من الموسم الثاني، لمسلسل آل التنين ـ House of the Dragon.

تحذير من مشاهدة حلقة House of the Dragon

وذكرت شبكة HBO، أن الحلقة الجديدة من مسلسل House of the Dragon، ستكون من إخراج، "جيتا باتيل"، وستصل مدتها لـ 65 دقيقة.

فيما وجهت شبكة القنوات الشهيرة، تحذير للجمهور من مشاهدة، الحلقة الثالثة، للموسم الثاني، من House of the Dragon، بسبب تضمنها مشاهد عنف شديد، وإباحية.

موعد تصوير الموسم الثالث من House Of The Dragon

وكشف الممثل ماث سميث، أحد أبطال مسلسل House Of The Dragon، عن موعد تصوير الجزء الثالث، من المسلسل، والذي سيبدأ في نهاية العام الجاري.

وأوضح الممثل مات سميث، في تصريحات صحفية، أن منتجي المسلسل قرروا بدء تصوير حلقات الموسم الثالث من House Of The Dragon، في نهاية عام ٢٠٢٤، حتى لا يتأخر عرضه على الشاشة، مثل ما حدث مع الموسم الثاني، الذي تأخر عرضه حوالي عامين.