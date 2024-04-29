النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بدائري المعادي

استعلمت نيابة المعادي الجزئية، عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، صباح اليوم الاثنين، على طريق دائري المعادي.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوقوع حادث على طريق دائري المعادي، وانتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن تصادم وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، في اتجاه التجمع، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بشكل طفيف، وزيادة الكثافات على الطريق، ورفعت أجهزة الأمن آثار الحادث، وأعادت حركة المرور لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

كما أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل واخري نصف نقل، بالطريق المؤدي إلى محور سمالوط،المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق المؤدي الي محور سمالوط الواقع شمال المحافظة.

حادث تصادم بالمنيا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين 3 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.