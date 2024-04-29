مصرع 5 وإصابة 11 آخرين في حوادث مرورية بمحافظة المنيا خلال 24 ساعة

شهدت الطريق المار على نطاق محافظة المنيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 حوادث أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين في 3 حوادث متفرقة بنطاق المحافظة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية:-

مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حوادث المنيا، لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

مصرع 5 أشخاص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

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5 جثث حصيلة انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

ملوي التخصصي، فيتو

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب بالمنيا

حوادث المنيا اليوم، أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ قرية 8 بـ محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

8 مصابين حصيلة انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ "عزبة النصارى"، بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا، كانوا في طريقهم لأداء واجب عزاء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.



إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

كما أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل واخري نصف نقل، بالطريق المؤدي إلى محور سمالوط،المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق المؤدي الي محور سمالوط الواقع شمال المحافظة.

حادث تصادم بالمنيا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين 3 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.