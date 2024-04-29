عاطل يقتل صديقه بالرصاص إثر خلافات مالية بالإسماعيلية
ألقى قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل قتل صديقه بالرصاص إثر خلافات مالية بينهما بالإسماعيلية.
كشف ملابسات واقعة مقتل عاطل بالإسماعيلية
تلقي مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها عاطل – مقيم بدائرة المركز؛ مُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفى متأثرًا بإصابته.
بالإنتقال وبسؤال عمه، عامل، مقيم بدائرة المركز، إتهم عاطل، مقيم بدائرة المركز؛ بإطلاق عيار نارى تجاه نجل شقيقه من فرد محلى، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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