فتش عن المرأة، تحقيقات موسعة في مقتل مالك محل كوافير بالمرج
تجري نيابة المرج تحقيقات موسعة في واقعة مقتل مالك محل كوافير بمنطقة المرج، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
صرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه كان على خلاف مع زوجته بسبب قيام زوجته باقتراض مبلغ مالى كبير من البنك دون علمه.
وفي أواخر شهر رمضان الماضي اشتدت الخلافات بينهما إلى أن وصل الأمر بينهما للانفصال والطلاق، وتدخل أشقاؤها بينهما طالبين منه عدم التدخل في حياتها وتركها وشأنها.
كما تبين من التحريات أن السيدة طلبت من طليقها ترك المنزل لها (شقة الزوجية) لتربية أولادها إلا أنه رفض، فاستعانت بأشقائها وآخرين في التعدي عليه بالضرب وتأديبه فتربصوا له عقب عودته من عمله بمحل الكوافير الخاص به، وأبرحوه ضربا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي مقتله في الحال.
أبلغ الأهالى قسم شرطة المرج، وتمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط 3 من المتهمين، وجار ضبط 3 آخرين شاركوا في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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