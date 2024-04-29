حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية
تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن سرقة دراجة نارية من أمام إحدى محطات السكك الحديدية بالشرقية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".
وأقروا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأجزاء من الدراجة النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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