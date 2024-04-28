الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

تحدثت الزوجة السابقة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن انفصالهما المفاجىء، كاشفة عن خططها المستقبلية.

وبحسب موقع «ارم»، ناقشت صوفي ترودو في كتابها الأخير، الذي أصدرته قبل انفصالها، صوفي ترودو، البالغة من العمر 48 عامًا، معركتها مع اضطراب الأكل، مشاركةً بعض القضايا الشخصية من زواجها "غير المثالي" من جاستن.

ومنذ انتهاء زواجها الذي دام 18 عامًا من جاستن، في أغسطس 2023، تنغمس صوفي في جدول أعمال مزدحم يتضمن الترويج لكتابها، واستضافة جلسات اليوجا، ومواصلة دفاعها عن قضايا الصحة العقلية.

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انفصال رئيس الوزراء الكندي عن زوجته

وفي حديثها بشأن انفصالها عن جاستن، قالت صوفي لصحيفة التايمز: "ليس علينا أن نجعل العلاقات درامية، أو ننهيها فجأة، أو نقطع العلاقات من أجل إعادة هيكلة حياتنا وعقولنا".

وأضافت: "تغير شيء ما، نعم، انكسر شيء ما.. لست متأكدة من أن هذا ما أعنيه"، وأصرت على أنها وجاستن سيظلان قريبين كعائلة، رغم طلاقهما.

وفي النهاية قالت صوفي ترودو: "رغم أننا لم نعد زوجين، إلا أنني أعلم أن روح الدعابة المشتركة لدينا ستساعدنا دائمًا في التغلب على العواصف".