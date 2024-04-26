قصر باكنجهام يعلن موعد عودة الملك تشارلز الثالث إلى مهامه

أعلن قصر باكنجهام البريطاني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن الملك تشارلز الثالث سيعود إلى مهامه العامة الأسبوع المقبل بعد تلقى علاج من السرطان.

وذكر قصر باكنجهام في بيانه إنه من المبكر للغاية تحديد المدة التى سيستغرقها علاج الملك تشارلز الثالث من السرطان

وكشفت تقارير إعلامية، عن خطة وضعتها بريطانيا لجنازة الملك تشارلز الثالث، الذي لم يمضي على توليه منصبه 18 شهرًا، وذلك بسبب معاناته من مرض سرطان البنكرياس.

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خطة جنازة ملك بريطانيا

ووفقا لخطة الجنازة التي تم وضعها، فإن الموكب أطلق عليه اسم" عملية جسر ميناي"، مشابها لمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي أطلق عليها اسم "عملية جسر لندن".

ونقل موقع “ إن تتش”، عن مصادر مطلعة قولهم:" مع تقدم مرض السرطان، إن خطط جنازة تشارلز النهائية يجب أن تكون ذات أولوية في الوقت المناسب".

وأضاف الموقع:" إنه أمر شائع إلى حد ما بين أفراد العائلة المالكة البريطانية، ولكن في حالة تشارلز، فإن الوسيلة ضرورية"، مشيرًا إلى أن "بعض رجال الحاشية يعتقدون أن سرطان تشارلز أسوأ مما يتصورونه".

تشارلز الثالث يعاني من سرطان البنكرياس

ومن المقرر أن تتضمن "عملية جسر ميناي" بروتوكولات مألوفة، إذ عندما يموت الملك، سيتم نقل جثمان تشارلز من قاعة العرش في قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر، حيث سيرقد جثمانه، وستقام جنازته الرسمية بعد 9 أيام. ومن المرجح أن يتم دفنه في القبو الملكي في قلعة وندسور.

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