EFG Hermes ONE أول منصة مالية بمصر تحصل على موافقة للتسجيل الرقمي باستخدام اعرف عميلك إلكترونيًا



أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا– عن حصول «EFG Hermes ONE»، منصة التداول الرقمي، على موافقة هيئة الرقابة المالية كأول منصة مالية في مصر لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل باستخدام "اعرف عميلك" إلكترونيًا (eKYC) والتي تتيح إمكانية التحقق من هوية العملاء إلكترونيًا. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية «EFG Hermes ONE» الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث نجحت الشركة في تقديم نظام رقمي متكامل لعمليات التداول من خلال استخدام شركة «Digify» لحلول التعريف الرقمي.

تقدم المنصة تجربة رقمية متكاملة، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية التداول في البورصة المصرية بسهولة من خلال فتح حسابات بمحافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، مع تزويدهم بباقة متكاملة من المزايا والخصائص المتطورة فور تسجيلهم، والتي تتضمن إمكانية تنفيذ الصفقات، وكذلك تتبع حركة السوق المالي بالتوقيت المباشر، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستفادة من نظام محاكاة افتراضي، وكذلك الاطلاع على نشرة التحليل الفني، فضلًا عن إنشاء ومتابعة وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظيًا. ويعد «EFG Hermes ONE» تطبيق شامل مزوّد بجميع المميزات والمنتجات البحثية التي تعزز من قدرة المستثمرين على إتمام التعاملات في سوق الأوراق المالية بكل سهولة. وتضع شركة إي اف چي هيرميس على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية، حيث تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبارها منصة استثمارية ممتازة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا السياق، أكد أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، على أهمية هذا الإنجاز الكبير معربًا عن اعتزازه بالحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل لعمليات التداول من خلال التطبيق الرائد «EFG Hermes ONE»، مشيرًا إلى أهمية تلك الخطوة ودورها المحوري في تعزيز رؤية مصر لتعزيز الابتكار والشمول المالي. وشدّد والي على ضرورة مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، سعيًا إلى تطوير حلول مالية متكاملة تساهم في تعزيز تجربة آمنة وفعالة للمستخدمين. كما تساهم تلك الخطوة في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية، بما يساهم في تسهيل عملية التداول لجميع شرائح وفئات المجتمع. وأضاف والي أن الشركة تسعى إلى تزويد كافة عملائها سواء المستثمرين الحاليين أو الجدد، بمجموعة من الحلول المالية المتطورة التي تتيح لهما فتح حسابات للتداول بسهولة. وأكد والي أن هذه الجهود تأتي في ضوء الاقبال المتزايد من قبل العملاء نحو الاستثمار في الأسواق المالية لتعظيم قيمة ثرواتهم، حيث تسعى الشركة إلى تطوير منصة تداول رقمية متكاملة تساهم في إثراء حياة عملائها وتمكينهم من إجراء معاملاتهم الاستثمارية في أي وقت ومن أي مكان.

وجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد شهدت طفرة في عدد المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي عدد المسجلين قرابة المليون مستثمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتداول على الأسهم في البورصة. وتأتي تلك المستجدات بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التنظيمية، وكذلك توفير حوافز للمستثمرين، وذلك من منطلق إدراكها بأهمية توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية نظرًا لمساهمته في توفير السيولة النقدية، وبالتالي تعزيز كفاءة الأسواق المالية مع تمكين المستثمرين من سهولة تحويل استثماراتهم إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

وأضاف والي أن نجاح سوق الأوراق المالية سوف يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بوجه عام، وذلك من خلال توجيه رأس المال بشكل فعال وتعزيز الابتكار، وهو ما ينعكس مردوده الإيجابي على الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة التي ستساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد والي أن سوق الأوراق المالية يتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما يعزز من قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية، وبالتالي مواكبة الضغوط التضخمية، مع تعظيم قيمة ثرواتهم على المدى الطويل. وشدد والي على أن جذب المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية باعتباره أحد الركائز الرئيسية في جذب رؤوس الأموال وتعزيز السيولة النقدية واكتشاف الأسعار وزيادة الثقة في الاقتصاد، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مناخ استثماري قوي.

ومن جانيه أعرب محمد فتحي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة الشركة على تغيير خارطة مجال الخدمات المالية في مصر فضلًا عن التزامها الراسخ برؤيتها التي تضع على رأس أولوياتها تقديم أفضل خدمة للعملاء، وكذلك تفانيها في تزويد عملائها بتجربة رقمية متكاملة للتداول بسهولة وأمان، مستفيدة من تكنولوجيا "اعرف عميلك" (e-KYC). وأكد فتحي على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية في صياغة المعايير التنظيمية، التي تعكس التزام الشركة الصارم بالامتثال لتلك المعايير، مع ضمان راحة المستخدم. وأعرب فتحي عن امتنانه وتطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدًا على التزام الشركة بتعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية التي تساهم في الارتقاء بمعايير الخدمات المالية في مصر في المستقبل.

وقد نجحت منصة «EFG Hermes ONE» في تحقيق العديد من الإنجازات وحصدت مجموعة متميزة من الجوائز، أبرزها جائزة "أفضل منصة تداول" خلال حفل توزيع جوائز Entrepreneur Leaders in Fintech لعام 2023، وكذلك جائزة "أفضل منصة تداول لهذا العام" في حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي الذي أطلقته مجلة Entrepreneur Middle East لعام 2023. كما حصدت المنصة جائزة "أفضل شركة تداول عبر الإنترنت لهذا العام" خلال فعاليات حفل Gulf Business Awards لعام 2022. وتأكيدًا على المكانة الرائدة التي تحظى بها منصة «EFG Hermes One» في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري، حصلت المنصة مؤخرًا على تصنيف "مرموق للغاية" في فئة الحلول الرقمية من مؤسسة Euromoney Market Leaders.



Advertisements