وكيل الصحة بسوهاج يحيل 7 أطباء و3 صيادلة للتحقيق

قام اليوم السبت الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة وذلك لمتابعة سير العمل والإنضباط بها حيث زار وحدة طب الأسرة بعرب مهدي ومكتب صحة أول أخميم ووحدة طب الأسرة بجزيره محروس ومستشفى أخميم المركزي ومكتب صحة رابع سوهاج ومن جانبه أحال وكيل وزارة الصحة بسوهاج 7 أطباء بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق لعدم الإنضباط والتواجد بمقر عملهم إضافة إلى 3 صيادلة بوحده جزيره محروس للتحقيق وطبيبين بمكتب صحة أول أخميم وجميع العاملين بوحده عرب مهدي للتحقيق الفوري واتخاذ اللازم تجاههم.

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وكيل صحة سوهاج يحيل جميع المقصرين للتحقيق

جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وضمن الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بسوهاج للتأكد من انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانتظام الأطقم الطبيه بالمنشأت الصحية المختلفة بالمحافظة.

وكيل صحة سوهاج يشيد بالأداء والإلتزام بمكتب صحة رابع سوهاج ووحدة جزيره محروس ومركز الإرشاد الوراثي

كما أشاد وكيل صحة سوهاج بالعاملين بمكتب صحة رابع والتزامهم وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك الخدمات المقدمة بوحدة جزيرة محروس وبمركز الإرشاد الوراثي بالوحده وتواجد طبيب أول الوحدة وانتظام تقديم الخدمه.

وأشاد ايضا وكيل صحة سوهاج بنظام الملفات الطبية بالوحده وانها مستوفيه لجميع البيانات التي تخص المواطن مقدمًا شكره وتقديره للعاملين بالوحدتين

وكيل صحة سوهاج يتفقد وحده طب الأسرة بعرب مهدي ووحده طب الأسرة بجزيرة محروس ومكتب صحة أول أخميم ومستشفى أخميم المركزي ومكتب صحه رابع سوهاج

ووجه وكيل صحة سوهاج إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات المختلفة بتكثيف المرور على الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لمتابعه سير العمل على مدار الساعه ومتابعة تقديم الخدمات التي تقدم للمواطنين بالقطاع الصحي.