السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مياه سوهاج يتسلم شهادات 6 محطات حاصلة على اعتماد خطط السلامة

رئيس مياه سوهاج يتسلم
رئيس مياه سوهاج يتسلم شهادات 6 محطات مياه شرب حاصلة

تسلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج  6 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لمحطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا ومحطة مياه الشورانية النقالى ومحطة مياه الشورانية الجوفية بمركز المراغة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.

6 شهادات اعتماد خطط سلامة ومامونية مياه الشرب لمحطة مياه الشرب

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وأوضح الدكتور علاء محمد فريد مسئول سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم منح شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب بقرار من اللجنة العليا للمياه  التى تضم وزارة الصحة والسكان وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن الاهتمام بخطط سلامة ومأمونية المياه يأتى فى اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.
 

الحصول على الشهادة  تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة 

وأكد الكيميائى منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة أن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ   الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.
 

وبين الكيميائى أحمد صلاح عثمان مدير ادارة مأمونية المياه والصرف ان منهجية سلامة ومأمونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأنه فى وقت سابق تم اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب وانه جار  اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.

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