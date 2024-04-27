أحدث إحصاء لتوريدات القمح بشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 9 آلاف و849 طن أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح يوم 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

توريد 9 آلاف و849 طن قمح منذ بدء الموسم للشون والصوامع بسوهاج

ووجه المحافظ جميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والقيام بتكثيف أعمال المتابعة لعمليات التوريد لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

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17 موقعا تخزينيا، وتشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام 2000 جنيه

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 17 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل لجان استلام الأقماح، وبلغ سعر إردب القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة " ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".