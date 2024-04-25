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خارج الحدود

نيويورك تايمز: إسرائيل قصفت مواقع إغاثة غربية رغم إخطار الجيش بها

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها اليوم الخميس، أن مواقع تابعة لهيئات إغاثة غربية بقطاع غزة تعرضت لقصف حتى بعد إخطار الجيش الإسرائيلي بمواقعها.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس إن فريق الأمم المتحدة بغزة نجا من موت محقق بعد قصف وقع بالقرب منه أثناء زيارة موقع الرصيف البحري الذي تنشئه القوات الأمريكية.  

 وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقا للقاهرة الإخبارية، أن الفريق الأممي  في غزة اضطر للبحث عن مأوى عندما سقطت قذيفتين بالقرب منه في أثناء تفقده موقع الرصيف البحري.

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استشهاد 8 أفراد من طاقم تأمين المساعدات بغزة

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، باستشهاد 8 مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف فرق تأمين مساعدات قرب مفترق المالية في تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، عن مقتل موظف في وكالة التنمية البلجيكية وعائلته جراء قصف إسرائيلي في غزة.

الخارجية البلجيكية تستدعي السفير الإسرائيلي

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريحات لها، إنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية في بروكسل لإدانة قصف المناطق المدنية والسكان وللمطالبة بتفسير.

وأشارت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن قصف المناطق المدنية والسكان يتعارض مع القانون الدولي.

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قبل اجتياح رفح، جيش الاحتلال يسحب لواء ناحال من قطاع غزة

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مسؤول إسرائيلي: جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور

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الجيش الإسرائيلي غزة الأمم المتحدة إسرائيل

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