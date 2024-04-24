الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: جيش الاحتلال يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور

رفح، فيتو
رفح، فيتو

أعلن مسؤول بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال  يتأهب لإطلاق عملية اجتياح رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية.

 استهداف  رفح 

كما زعم  المتحدث باسم  حكومة الاحتلال  الإسرائيلية أن إسرائيل ستمضي في عملية استهداف حماس في رفح".

وتابع المتحدث إن الحكومة ستعمل على إبعاد المدنيين المتواجدين هناك.

ويتماشى تصريح المسؤولين مع تقارير صحفية محلية، أفادت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ اجتياح رفح بريا قريبا.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،  أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات برية إلى رفح، التي تعتبرها آخر معقل لحركة حماس، وقالت إن استعدادات تجري لإجلاء النازحين الفلسطينيينالذين يحتمون هناك.

سر تأجيل عملية اجتياح رفح 

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية، بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس، أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم "قريبا جدا".

ونشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقارير مماثلة، وأشار البعض إلى لقطات على منصات التواصل الاجتماعي بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.

 وتعهدت إسرائيل، التي تتعرض لضغوط بسبب الخسائر الإنسانية المتزايدة الناجمة عن الحرب، باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في رفح.

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