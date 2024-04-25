الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

استشهاد 8 أفراد من فرق تأمين المساعدات في غزة

فرق تأمين المساعدات،
فرق تأمين المساعدات، فيتو

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، باستشهاد 8 مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف فرق تأمين مساعدات قرب مفترق المالية في تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، عن مقتل موظف في وكالة التنمية البلجيكية وعائلته جراء قصف إسرائيلي في غزة.

الخارجية البلجيكية تستدعي السفير الإسرائيلي

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، في تصريحات لها، إنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية في بروكسل لإدانة قصف المناطق المدنية والسكان وللمطالبة بتفسير.

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وأشارت وزيرة الخارجية البلجيكية إلى أن قصف المناطق المدنية والسكان يتعارض مع القانون الدولي.

وزيرة الخارجية البلجيكية يجب وضع خطة لحل الصراع في غزة

وفي وقت سابق، قالت لحبيب، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع جذور الأزمة الجارية بقطاع غزة والعمل على تجنبها.

وأضافت وزيرة الخارجية البلجيكية، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أنه يجب اقتراح خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكون حل الأزمة الحالية عسكريًا فقط.

خطة شاملة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية، أنه منذ اليوم الأول تبنت بلجيكا موقفًا متوازنًا حيال الأزمة.

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إسرائيل تأمين مساعدات تل الهوى الخارجية البلجيكية غزة

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