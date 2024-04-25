الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

قبل اجتياح رفح، جيش الاحتلال يسحب لواء ناحال من قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اجتياح رفح، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن سحب لواء ناحال من قطاع غزة ليحل محله لواءان احتياطيان.

سحب لواء ناحال من قطاع غزة 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها اليوم: "أن  لواء ناحال، الذي قاتل لمدة ستة أشهر متواصلة في قطاع غزة، أكثر من أي لواء آخر، يغادر غزة اليوم ويحل محله لوائين احتياط. 

 

وزعم الإعلام الإسرائيلي أن مقاتلي اللواء غادروا من أجل تجديد نشاطهم وزيادة كفاءتهم وإجراءاتهم القتالية استعدادا للمهمة القادمة في غزة – عملية رفح".

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وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الخطط الخاصة برفح جاهزة للتنفيذ بانتظار قرار المستوى السياسي  بحسب خبر عاجل لقناة العربية.

 

وعلى الجانب الآخر، قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إنه لن يكون هناك أمن دون سيطرتهم على قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

 

 بدء العملية العسكرية في رفح

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن مجلس الحرب سيبحث  غدا الخميس  بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح.

وبحسب شبكة “ العربية”  قال مسؤول كبير أمس الأربعاء  لـ i24NEWS: إن هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة وانتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".

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وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679)، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.

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