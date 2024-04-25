الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

درجة الحرارة

وقالت "غانم" في تصريحات تليفزيونية بالتليفزيون المصري: "ذروة ارتفاعات درجات الحرارة كانت بالأمس حيث سجلت على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار".

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت: "درجات الحرارة انخفضت بمعدل من 5 إلى 6 درجات مئوية عن أمس، لتنكسر الموجة الحارة نسبيا".



فرص سقوط الأمطار

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية الغربية وتصل إلى رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر.

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تحسن الأحوال الجوية

وأكدت: تحسن الأحوال الجوية غدا مع وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات جنوب البلاد ووسط الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.

ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27