حالة الطقس اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد.



ويزيد التعرض للشمس الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

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ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس.

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 24



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27