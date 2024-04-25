الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

قائد الجيش الإيراني: طهران لا تسعى لتوسيع الحرب

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 قال قائد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، إن طهران لا تسعى لتوسيع الحرب، ولكنها سترد على أي عدوان بقوة أكبر من ذي قبل.

 

ومنذ قليل، أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية، اليوم الخميس، بتلقيها تقرير عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غرب ‎عدن.

 

وأمس، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن.

 

إخطار بواقعة مجهولة

 وفي رواية أخرى عن الحادث، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، أنها تلقت إخطارا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي.

وجاء في المذكرة أن السلطات تحقق في الأمر. ووجهت الهيئة توصية للسفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به.

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هجمات بالبحر الأحمر وخليج عدن

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على صلة بإسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم مؤخرًا عن مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتهم.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

وشكلت واشنطن الحليف تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر  لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

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