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خارج الحدود

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني في خليج عدن

خليج عدن، فيتو
خليج عدن، فيتو

 أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، أنها تلقت تقريرا عن واقعة (حادث أمني) على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي عدن بـ اليمن.

التصدي لصاروخ باليستي 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن، تم إطلاقه من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

سفينة ترفع العلم الأمريكي

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة إم.في يورك تاون، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتملكها وتديرها شركة أمريكية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أمريكيا وأربعة يونانيين.

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السفن الأمريكية

وأضافت القيادة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

وعلى الجانب الأخر أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في مذكرة، أمس الأربعاء، بأنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من عدن باليمن.

إخطار بواقعة مجهولة 

وفي رواية أخرى عن الحادث، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، أنها تلقت إخطارا عن واقعة على بعد 72 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من ميناء جيبوتي.

وجاء في المذكرة أن السلطات تحقق في الأمر. ووجهت الهيئة توصية للسفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه به.

هجمات بالبحر الأحمر وخليج عدن

 ومنذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن تجارية قالوا إنها على صلة بإسرائيل، مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم مؤخرًا عن مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء عملياتهم.

وأدت هذه الهجمات إلى زيادة تكاليف التأمين على السفن التي تعبر البحر الأحمر، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية.

حركة الملاحة البحرية 

وشكلت واشنطن الحليف تحالفًا متعدد الجنسيات في ديسمبر  لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

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التجارة البحرية البريطانية اليمن صاروخ باليستي القيادة المركزية الامريكية العلم الأمريكي

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