بريطانيا تزود أوكرانيا بقنابل موجهة بالليزر
تعتزم بريطانيا إرسال قنابل موجهة بالليزر إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، حسبما ذكرت صحيفة "تلجراف".
القوات الجوية الملكية
وتستخدم قنبلة "Paveway IV"، المزمع إرسالها التي يبلغ وزنها 230 كج، التوجيه عبر الأقمار الصناعية والليزر لضرب الأهداف بدقة عالية واستخدمتها القوات الجوية الملكية لأول مرة في أفغانستان في عام 2015، وتشير الصحيفة إلى أنه يمكن تضمين هذه القنابل في حمولة الذخيرة لمقاتلات "إف-16"، التي من المقرر تسليمها إلى القوات المسلحة الأوكرانية في النصف الثاني من عام 2024.
قنبلة جوية أمريكية
تجدر الإشارة إلى أن "Paveway IV" هي في الواقع قنبلة جوية أمريكية عادية من طراز "مارك 82"، وهي مجهزة أيضًا بدفة تحكم ونظام توجيه حديث.
وكانت إحدى ميزاتها هي القدرة على اختيار وضع تشغيل نظام التفجير، الذي يسمح للقنبلة بالانفجار فوق الهدف (لتدمير القوى البشرية على مساحة أكبر)، عند الاصطدام (الوضع العادي) أو مع تأخير بعد الاصطدام (لإصابة الأهداف المحصنة).
الذخيرة الانزلاقية
ووفقا لمصادر مفتوحة، يمكن إطلاق مثل هذه الذخيرة الانزلاقية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا من الهدف.
وفي الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية في الوقت الحاضر تشن بانتظام هجمات على المطارات التي تخطط القوات المسلحة الأوكرانية لنشر طائرات "إف-16" فيها.
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