علاقتنا غير قابلة للكسر، إسرائيل تحتفل بموافقة الشيوخ على المساعدات العسكرية لتل أبيب

احتفل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات لتل أبيب كجزء من حزمة مساعدات خارجية أكبر.

هجوم حماس

وزعم صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال كاتس في بيان: “بينما يمر 200 يوم على هجوم حماس، تقف إسرائيل والولايات المتحدة معًا في الحرب ضد الإرهاب، وتدافعان عن الديمقراطية وقيمنا المشتركة”.

وأدعى أن حزمة المساعدات الإسرائيلية التي أقرها مجلسا الكونجرس الآن هي شهادة واضحة على قوة تحالف أمريكا وإسرائيل وترسل رسالة قوية إلى جميع الأعداء.

Advertisements

الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر".

وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

مشروع قانون المساعدات

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.