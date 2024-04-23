الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

بقيمة 95 مليار دولار، الشيوخ الأمريكي يوافق على مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

الشيوخ الأمريكي،
الشيوخ الأمريكي، فيتو

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا وإسرائيل بالإضافة إلى مصادرة الأصول الروسية.


تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل


وسبق التصويت مناقشة قصيرة حول مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها في 20 أبريل في مجلس النواب الأمريكي.


ويبلغ حجم  حزمة المساعدات 95 مليار دولار، وهي تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك في قطاع غزة.
كما يلزم المشرعون السلطة التنفيذية بإرسال صواريخ باليستية من طراز ATACMS إلى أوكرانيا.
وبعد الموافقة النهائية من قبل مجلس الشيوخ، ستذهب الحزمة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليها، الذي وعد بالتوقيع عليه.

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وكان قد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.
 


برنامج التنصت على مواطني دول أخرى


وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونجرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل  الجاري، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
 

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