الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

في ذكراه، رحلة رياض القصبجي من السكة الحديد إلى الفن

رياض القصبجي، فيتو
رياض القصبجي، فيتو

في مثل يومنا هذا ٢٣ أبريل من عام ١٩٦٣ غيب الموت فنان كوميدي من طراز خاص.. فنان اشتهر باسم شخصية جسدها أكثر من اسمه بفضل نجاحه الكبير في أدائها إنه الفنان رياض القصبجي أو الشاويش عطية.

من السكة الحديد إلى الفن.. كيف بدأت الحكاية؟ 

كان الفنان الراحل رياض القصبجي يعمل في مجال بعيد تمام البعد عن الفن، فقد كان يعمل في السكة الحديد حيث كان في بدايته يعمل كمساري ولكنه كان مولعًا بالتمثيل وعاشقا له حتى أنه لم يتمكن من نسيان هذا العشق وسط دوامة الحياة والوظيفة وفي كل مرة كان يذهب فيها إلى القاهرة كان لابد وأن يمر علي “السيما” وبالتحديد سينما تدعى “سيما علي بابا” ليتمتع بسحر الأفلام.

وظل الفن وحبه حلما ساكنا بداخله ومع مرور الوقت قرر القصبجي أن يسير وراء أحلامه وأن يلتحق بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، والتحق بعدها بفرقة أحمد الشامى المسرحية، وكان أغلب أعضائها من الهواة،  ثم بدأ في العمل مع الراحل علي الكسار بمسرحه الخاص والذي كان آنذاك من الأسماء الهامة في عالم الفن بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة، كما عمل أيضا بمسرح جورج أبيض وكذلك مع فرقة إسماعيل ياسين.

وكما عمل بالمسرح قرر القصبجي خوض تجربة السينما، وفي السينما كانت البداية مع فيلم اليد السوداء عام ١٩٣٦، ثم شارك بأدوار صغيرة في أعمال تالية مثل سلامة في خير، وشارك مع علي الكسار في  فيلم سلفني ٣ جنيه  وشارك بعدها في أفلام كثيرة مع الكسار وأنور وجدي وأم كلثوم وغيرهم من كبار النجوم وكان من الطبيعي أن تلتقط أعين المخرج الراحل فطين عبد الوهاب موهبة رياض القصبجي فيقرر استغلالها في سلسلة أفلام إسماعيل ياسين ليصبح اسما هاما في تاريخ السينما المصرية لا يزال يردد حتى الآن بشخصية الشاويش عطية التي أضافت كثيرا لأعمال إسماعيل ياسين وشكلت معه ثنائيا لا ينسى في عدد من الأفلام على رأسها ابن حميدو وإسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين في البوليس السري، ومغامرات إسماعيل ياسين.

ويعتبر إفيه “شغلتك على المدفع بورورم” من أشهر إفيهات الشاويش عطية التي ارتبطت به وبشخصيته الفنية حتى يومنا هذا، وهو الإفيه الذي كشف فتحي ابن رياض القصبجي كواليسه، حيث أشار في تصريحات إعلامية إلى أن والده حينما كان يتشاجر مع والدته “كانت بتضايق وتمشي بسبب انفعاله وتبرطم”، فكان يرد عليها: خشي في “البرورم”، وبعدها اقترح على فطين عبد الوهاب بأن تكون لازمة إسماعيل يس في الفيلم، وتابع فتحي قائلًا "قالها من هنا والاستوديو فضل يضحك والفيلم ده أحمد رمزي مكنش عارف يمسك نفسه بسبب البروروم".

وقدم القصبجي للسينما أعمالا كثيرة حوالي ١٦٣ فيلما، من أبرزها أفلام مثل ليلى بن مدارس وبنت الأغنياء واليتيمتان والبوسطجي وقطر الندي وآه من الرجالة وريا وسكينة ودايما معاك والآنسة حنفي وكان فيلم حب في حب عام ١٩٦٠ آخر أعماله في عالم السينما.

ورحل الشاويش عطية وهو يعاني من الفقر، ولم تجد أسرته مصروفات جنازته التي تحملها المنتج جمال الليثي آنذاك، وشيع جثمانه من شارع قطة بشبرا ولم يتبع جنازته سوى عدد مم أهله وجيرانه.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رياض القصبجي الفنان رياض القصبجي الفن اخبار الفن الشاويش عطية

مواد متعلقة

ثنائيات ساهمت في نجاح مسلسل لعبة حب، أبرزهم مالك وسما

عدد حلقات مسلسل لعبة حب، تعرف على التفاصيل
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

مقاومتنا راسخة، بيان عاجل من أبو عبيدة بعد مرور 200 يوم على انطلاق طوفان الأقصى

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الثوم في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية