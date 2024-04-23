خلال 24 ساعة، تحرير 17429 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
خلال 24 ساعة.. تحرير 17429 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
أسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ضبط 17 ألفا و429 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 10336 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و596 مخالفة السير بدون ترخيص و8 مخالفات موقف عشوائي و365 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و25 مخالفة دراجة نارية و11 مخالفة لشروط الترخيص.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.
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