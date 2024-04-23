الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط كيان تعليمى وهمى
ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية للنصب والإحتيال على المواطن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية؛ لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

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ضبط كيان تعليمى وهمى فى المنوفية

وعثر بحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة - شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات "تحمل إسم الأكاديمية" وطلبات إلتحاق للدراسة بالأكاديمية – عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول عليها.

 

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