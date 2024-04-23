الثلاثاء 23 أبريل 2024
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حوادث

الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة مسن مريض وتنقله للمستشفى فى الإسكندرية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

فى لفتة إنسانية، استجابت الحماية المدنية بالإسكندرية، لاستغاثة مُسن مريض وغير قادر على الحركة ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة مسن مريض ونقله لـ المستشفى فى الإسكندرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إستغاثة لنقل أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة مريض وغير قادر على الحركة، للمستشفى لتلقى العلاج.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

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وتقدم المواطن بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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