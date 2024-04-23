النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق عقار بالمعادي (صور)

انتدبت نيابة المعادي الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل التهم ورشة وسيارة وشقة فى عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بالمعادى.

حريق هائل أسفل عقار سكني

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل أسفل عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بدائرة قسم شرطة المعادى.

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران نشبت في ورشة أسفل العقار وامتدت إلى شقة وسيارة بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين بالمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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