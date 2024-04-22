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حوادث

حريق يلتهم ورشة وسيارة وشقة داخل عقار بالمعادي (صور)

حريق داخل عقار بالمعادي
حريق داخل عقار بالمعادي

نجحت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق هائل التهم ورشة وسيارة وشقة فى عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بالمعادى.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل أسفل عقار  سكنى بمنطقة صقر قريش بدائرة قسم شرطة المعادى. 

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق. 

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وبالفحص تبين أن النيران نشبت في ورشة أسفل العقار وامتدت إلى شقة وسيارة بسبب وجود مواد شديدة الاشتعال. 
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين بالمكان للوقوف على ملابسات الواقعة.

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