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اقتصاد

تعرف على الأسعار الجديدة للتبغ المسخن

التبغ المسخن، فيتو
التبغ المسخن، فيتو

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها ومن بينها التبغ المسخن ، بأنواعه  "HEETS Selections" 
و "HEETS Dimensions" و "TEREA".


قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات التبغ المسخن كالتالي:- 

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

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الأسعار السجائر المنتجة من خلال الشركة 

 السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها. 
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها  64 جنيها للعبوة.

 

 ودعت الشركة،  تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة
 

 وقالت إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. 
 

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السجائر إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات شركة فيليب موريس مصر فيليب موريس مصر التبغ الم سخن

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