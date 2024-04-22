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اقتصاد

ألمانيا تطلق أولى سياراتها الكهربائية «سمارت» في مصر

جانب من التوقيع،
جانب من التوقيع، فيتو

أعلنت سمارت، العلامة الألمانية للسيارات الكهربائية الفاخرة، عن دخولها سوق السيارات الكهربائية في مصر، حيث يتم توفير سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في السوق المصري إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع ومجموعة متكاملة من العروض.

ومن المقرر أن تقوم سمارت بالتعاون مع وكيلها بتوسيع أعمالها لتشمل قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع وذلك من خلال التواجد في موقعين بشرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تقوم العلامة الفاخرة بإطلاق سيارة1 وسمارت خلال الربع الثالث من العام الحالي.  

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ومع دخولها السوق المصري، ستتمتع سمارت بميزة استراتيجية في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يتيح لها الفرصة لاحتلال مكانة رائدة في مجال النقل المستدام، خاصة في ظل فرص النمو التي يمتكلها السوق المصري حاليًا نتيجة لوجود سياسة الإعفاء الجمركي الكامل وشهادة ECE والتي تعمل على خلق بيئة محفزة لمصنعي السيارات الكهربائية.

جانب من التوقيع، فيتو 

وقدمت سمارت ما يصل إلى 80.000 سيارة على مستوى العالم منذ إطلاق أول سيارة لها، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي، تطوير المزيد من المنتجات والتكنولوجيا والخدمات والعمليات التجارية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة العمل هذا بجانب إطلاق برنامج ”Sprint to the Next Level” لمواصلة عملية التطوير، وتواصل العلامة سمارت تنفيذ خطتها “China-Europe Dual-Home” العالمية للنمو والتوسع في مختلف الأسواق مثل الصين وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

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