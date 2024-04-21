عودة سيارات BMW X2 إلى السوق المصري بعد غياب

سيارات BMW، استقبل السوق المصري سيارات BMW X2 بعد اختفائها في الفترة السابقة نظرا لصعوبة الاستيراد والتعثر في توفير العملة الصعبة التي تستخدم في الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلي وضع العديد من الاستراتيجيات لتحسين الوضع الاقتصادى وتوفير العملة وقد نجحت الحكومة في ذلك واستطاع الوكلاء في دخول السيارات التي اختفت لفترات طويلة.



فئة X2 sDrive18i – M Sport



ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية BMW، اسعار سيارات BMW بعد توفيرها داخل السوق المحلي وهي M وفئة كهربائية كالتالي:



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يصل سعر الفئة الأولي X2 sDrive18i – M Sport نحو 3 ملايين و200 ألف جنيه الفئة الوحيدة المتاحة منها عادية.



زودت السيارة سعر الفئة الأولى X2 sDrive18i – M Sport بمحرك سعة 1500 سي سي 3 سلندر بقوة إجمالية 156 حصان.



الفئة X2 M35i



يصل سعر السيارة الفئة X2 M35i نحو 4 ملايين و600 ألف جنيه.

زودت سيارة X2 M35i بمحرك سعة 2000 سي سي 4 سلندر ينتج قوة 300 حصان.



الفئة الكهربائية IX2 eDrive20 M Sport

وتقدم IX2 eDrive20 M Sport نحو 3 ملايين و600 ألف جنيه