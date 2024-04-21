الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

عودة سيارات BMW X2 إلى السوق المصري بعد غياب

سيارات
سيارات

سيارات BMW، استقبل السوق المصري سيارات  BMW X2  بعد اختفائها في الفترة السابقة نظرا لصعوبة الاستيراد والتعثر في توفير العملة الصعبة التي تستخدم في الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلي وضع العديد من الاستراتيجيات  لتحسين الوضع الاقتصادى وتوفير العملة وقد نجحت الحكومة في ذلك واستطاع الوكلاء في دخول السيارات التي اختفت لفترات طويلة. 

فئة X2 sDrive18i – M Sport
 

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية BMW، اسعار سيارات BMW بعد توفيرها داخل السوق المحلي وهي   M وفئة كهربائية كالتالي:
 

Advertisements

يصل سعر الفئة الأولي  X2 sDrive18i – M Sport  نحو  3 ملايين و200 ألف جنيه  الفئة الوحيدة المتاحة منها عادية. 
 

زودت السيارة سعر الفئة الأولى  X2 sDrive18i – M Sport  بمحرك سعة 1500 سي سي 3 سلندر بقوة إجمالية 156 حصان. 


الفئة X2 M35i  
 

يصل سعر السيارة الفئة X2 M35i  نحو  4 ملايين و600 ألف جنيه. 

 

زودت  سيارة X2 M35i   بمحرك سعة 2000 سي سي 4 سلندر ينتج قوة 300 حصان.

الفئة الكهربائية IX2 eDrive20 M Sport 
وتقدم IX2 eDrive20 M Sport نحو  3 ملايين و600 ألف جنيه

 

هل تنخفض أسعار السيارات، أمين اتحاد الغرف التجارية يجيب (فيديو)

دراسة حديثة تكشف مخاطر استنشاق الأطفال لدخان عوادم السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية 

اتحاد الغرف التجاري اتحاد الغرف التجارية الدوري المصري الحكومة المصرية الغرف التجارية تحسين الوضع الاقتصادي

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية