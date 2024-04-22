بالأرقام إجمالي عدد السيارات المرخصة في مصر

السيارات المرخصة في مصر، شهدت الفترة الماضية يقظة جديدة داخل سوق السيارات وارتفاعا تدريجيا في مبيعات السيارات والترخيص داخل وحدات المرور وظهر ذلك من خلال إحصاءات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أعداد السيارات المرخصة في مصر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 حيث تم ترخيص 9.95 مليون سيارة في مصر حتى تاريخ نهاية ديسمبر 2023.

ترتيب المحافظات في ملكية وتراخيص السيارات

ووفقا لما نشره مركز التعبئة والإحصاء، عدد السيارات المرخصة ايضًا في نهاية عام 2022 بمصر 9.94 مليون السيارات بزيادة تبلغ 0.04%، ونرصد في التقرير التالي إجمالي ترخيص المحافظات من حيث نسبة تملك السيارات وترخيصها تأتي كالتالي:



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1- القاهرة 2.6 مليون مركبة بنسبة 26%.

2- الجيزة 1.4 مليون مركبة بنسبة 14%.

3- الاسكندرية 731.4 ألف مركبة بنسبة 7.5%.

المحافظة الأقل في عدد السيارات جنوب سيناء بعدد 41.9 ألف مركبة بنسبة 0.4%.



السيارات المرخصة في مصر



ووفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد السيارات المرخصة تبلغ 5.6 مليون سيارة بنسبة 55.8% تتضمن:



1- سيارات ملاكي 5.2 مليون سيارة بنسبة 94%.



2- سيارات الأجرة 310 آلاف سيارة بنسبة 5.6%.



3- سيارات مؤقتة بعدد 284 سيارة.



ترتيب الأتوبيسات المرخصة في مصر



وبلغ إجمالي الأتوبيسات المرخصة في مصر 172.4 ألف أتوبيس بحصة 1.7 % كالتالي:



الأتوبيس الخاص 76.7 ألف أتوبيس بحصة 44.5%.

الأتوبيس العام في الترتيب الأخير بعدد 12.8 ألف أتوبيس بحصة 7.4%.





إجمالي سيارات النقل المرخصة في مصر



وبلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة بمصر 1.3 مليون سيارة بنسبة 13% كالتالي:

سيارات النقل المرخصة 1.2 مليون سيارة بنسبة 93%.

المقطورات 94.9 ألف مقطورة بنسبة 7.4%